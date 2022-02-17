ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:51

Обрушился фасад "Красного треугольника"

фото ЗакС политика Обрушился фасад "Красного треугольника"

Вечером 17 февраля в Петербурге обрушилась часть здания бывшей фабрики "Красный треугольник". Обломки упали на набережную Обводного канала. Пострадала женщина — на нее свалилось дерево, ей оказали помощь сотрудники скорой, сообщил "Интерфакс".

Площадь обрушения составила около 150 кв. м. На месте работает МЧС. Движение по набережной перекрыто. 

В последний раз заметное обрушение на "Красном треугольнике" произошло в конце 2020 года. В ноябре 2021 года собственника здания ООО "ГСК "Красный треугольник" оштрафовали на 400 тысяч рублей за неудовлетворительное содержание постройки. Ранее градозащитники жаловались, что городские власти никак не способствуют сохранению исторического фонда. 

"Красный треугольник" — комплекс фабричных зданий, основанный в 1860 году. Раньше на нем производились калоши, автомобильные шины, непромокаемые ткани и другие изделия из резины. Сейчас здание заброшено и находится в упадке.

Константин Леньков, фото прислали читатели ЗАКС.Ру.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама