Обрушился фасад "Красного треугольника"

Вечером 17 февраля в Петербурге обрушилась часть здания бывшей фабрики "Красный треугольник". Обломки упали на набережную Обводного канала. Пострадала женщина — на нее свалилось дерево, ей оказали помощь сотрудники скорой, сообщил "Интерфакс".

Площадь обрушения составила около 150 кв. м. На месте работает МЧС. Движение по набережной перекрыто.

В последний раз заметное обрушение на "Красном треугольнике" произошло в конце 2020 года. В ноябре 2021 года собственника здания ООО "ГСК "Красный треугольник" оштрафовали на 400 тысяч рублей за неудовлетворительное содержание постройки. Ранее градозащитники жаловались, что городские власти никак не способствуют сохранению исторического фонда.

"Красный треугольник" — комплекс фабричных зданий, основанный в 1860 году. Раньше на нем производились калоши, автомобильные шины, непромокаемые ткани и другие изделия из резины. Сейчас здание заброшено и находится в упадке.

Константин Леньков, фото прислали читатели ЗАКС.Ру.