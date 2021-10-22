Арендатора корпусов "Красного треугольника" оштрафовали на 400 тысяч рублей

Суд в Петербурге наказал рублем ООО "ГСК "Красный треугольник" по двум административным протоколам. Общий штраф, назначенный за неудовлетворительное содержание зданий-памятников, составил 400 тысяч рублей, передает объединенная пресс-служба судов.

Помимо плохого содержания фасадов, приведшего к частичной деструкции, претензии коснулись инженерных коммуникаций, крепящихся к наружным стенам, а иногда вовсе утраченных, и, кроме того, КГИОП не устраивает замена старинной кирпичной кладки на современную.

"На фасадах трещины. Дверные и оконные заполнения исторические деревянные в плохом состоянии. Часть оконных столярных заполнений заменена стеклоблоками, дверных - газобетоном, металлическими листами", - говорится в сообщении.

Отметим, что корпуса бывшего завода на набережной Обводного канала, построенные в 1860-х годах, находятся в запущенном и аварийном состоянии более десятка лет. Время от времени на территории, облюбованной в том числе асоциальными элементами, случаются взрывы, пожары, обрушения крыш. Градозащитники предполагают, что некоторые элементы строений могут распиливать на металлолом.

фото: ВКонтакте /.."Красный Треугольник".. |17+|