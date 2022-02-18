Через год наледи в Петербурге смогут убирать при помощи инновационных приспособлений

Петербургские чиновники заинтересовались изобретением под названием "Ледокол", которое предназначено для удаления наледей и авторство которого принадлежит Глебу Дружинину, передает ТАСС. Устройство позволяет справляться с образованиями льда толщиной до 20 см. Правда, как отмечает начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин, общая эффективность технологии сопоставима с эффективностью использования обычного лома.

"Понятно, здесь махать не нужно, а только везти тележку, но скорость удаления льда хотелось бы улучшить. Все нужно будет просчитать, вообще очень интересно и в следующем зимнем сезоне у наших дворников вполне могут появиться такие машины", - произнес он на "Петербургском международном дорожном форуме 2022".

Сам разработчик "Ледокола" рассказал, что потратил на свое детище три года жизни и около 8 млн рублей накоплений. После того, как стало возможным серийное производство его изобретения, оно продается за 100 тысяч рублей.

"Отрезок, который мы проходим за 10 минут, дворник будет обрабатывать весь день. За два последних года уже было реализовано порядка 30-40 машин от Владивостока до Петербурга", - уверяет Дружинин.

По его словам, в Петербурге "Ледокол" уже взяли на вооружение администрации Красносельского, Кировского и Приморского районов.

Участники форума поговорили и о другой технике, созданной для противостояния непогоде, сохраняющейся в городе. Вадим Мизюкин допустил, что уже до конца недели в исторической части Петербурга смогут выйти на зимнюю уборку трактора, способные очистить от снега 2 тысячи квадратных метров не более чем за 15 минут. По подсчетам чиновника, один дворник на аналогичный объем работы тратит целый день.