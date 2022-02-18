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Новости 11:19

Сбербанк увеличил ставки по ряду вкладов и по ипотечному кредиту

фото ЗакС политика Сбербанк увеличил ставки по ряду вкладов и по ипотечному кредиту

Руководство Сбербанка через свою пресс-службу объявило о повышении с 18 февраля процентной ставки сразу по нескольким вкладам. Ставка по "СберВкладу" выросла на 1 процент, и теперь максимальная доходность от этого достигнет 9,5% в год. В свою очередь, ставку по "СберПрайму" подняли на 1,5%, и предельная доходность теперь составит 8% годовых. Наконец, ставку увеличили в диапазоне от 1,05% до 1,25% по вкладу "Промо управляй".

"Ставки адаптированы к изменениям рыночных условий. В ситуации растущей инфляции мы решили поддержать наших клиентов, предложив более выгодные условия сохранения средств", - говорится в обосновании.

Вместе с тем выросла на один процент и ставка по ипотечному кредиту: теперь она составляет 11,3%.

Отметим, что в феврале Центробанк поднял ключевую ставку на один процент - до 9,5%.


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