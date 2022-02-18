Смольный обещает три тысячи новых автобусов вместо маршруток

Переход к новой модели транспортного обслуживания в Петербурге развернется в три этапа, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Первый из них стартует в апреле 2022 года.



Поначалу на дороги Петербурга выйдут дополнительные 864 автобуса. Второй этап начнется в июне 2022 года, он предполагает появление новых маршрутов и изменение существующих трасс с одновременным вводом еще 963 автобусов. Спустя месяц стартует третий этап, аналогичный второму, но с вводом в строй 1 244 новых автобусов. Таким образом, Смольный говорит о планах вывести на дороги 3 071 новый автобус.



"В целом полностью изменят маршрут следования только 26 из 544 городских маршрутов, что составляет менее 10%", — отмечают в Смольном.

Всего в рамках транспортной реформы городское правительство намеревается оборудовать 200 новых остановок общественного транспорта. Кроме того, на муниципальных и смежных межрегиональных маршрутах должны появиться единые тарифы и льготная политика. До 2024 года в городе запланирована поставка 339 новых трамваев и 389 троллейбусов, что позволит обновить их парки на 65% и 76% соответственно.

Ранее вице-губернатор Максим Соколов заявил о "в общем-то полной" готовности Петербурга к транспортной реформе.