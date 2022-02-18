СК начал доследственную проверку после травмирования женщины у "Красного треугольника"

Следственный комитет по Петербургу отчитался 18 февраля о начале проверки по факту травмирования женщины, произошедшего накануне вечером на Обводном канале. Напомним, там обрушилась часть фасада одного из корпусов завода "Красный треугольник".

Пострадавшая женщина 1969 года рождения была госпитализирована с места происшествия. Ей оказывается квалифицированная медицинская помощь, сообщили в СК. По результатам проверки вынесут процессуальное решение.

Ранее прокуратура Петербурга сообщила о проведении проверки по факту обрушения. Надзорное ведомство собирается изучить, насколько тщательно соблюдались нормы законодательства об использовании государственного имущества и об охране объектов культурного наследия.