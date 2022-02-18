ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:21

Прокуратура изучает обстоятельства обрушения фасада "Красного треугольника"

фото ЗакС политика Прокуратура изучает обстоятельства обрушения фасада "Красного треугольника"

Обрушение одного из кирпичных фасадов бывшего завода "Красный треугольник" в Петербурге, случившееся накануне вечером, привлекло внимание городской прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Оно заинтересовалось соблюдением законодательства в сфере охраны исторических памятников и в сфере использования государственного имущества. Вопрос о мерах прокурорского реагирования пока не решен.

Отметим, что 17 февраля при обрушении здания пострадала женщина, которую пришлось госпитализировать с места происшествия.

Напомним, что комплекс бывших фабричных зданий второй половины XIX века на набережной Обводного канала, несмотря на статус регионального памятника, в последние десятилетия пребывал в неудовлетворительном состоянии. В нем неоднократно случались пожары и обрушения. За долгие годы чиновникам так и не удалось поспособствовать приведению объекта в относительный порядок.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости18 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама