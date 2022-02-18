Прокуратура изучает обстоятельства обрушения фасада "Красного треугольника"

Обрушение одного из кирпичных фасадов бывшего завода "Красный треугольник" в Петербурге, случившееся накануне вечером, привлекло внимание городской прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Оно заинтересовалось соблюдением законодательства в сфере охраны исторических памятников и в сфере использования государственного имущества. Вопрос о мерах прокурорского реагирования пока не решен.

Отметим, что 17 февраля при обрушении здания пострадала женщина, которую пришлось госпитализировать с места происшествия.

Напомним, что комплекс бывших фабричных зданий второй половины XIX века на набережной Обводного канала, несмотря на статус регионального памятника, в последние десятилетия пребывал в неудовлетворительном состоянии. В нем неоднократно случались пожары и обрушения. За долгие годы чиновникам так и не удалось поспособствовать приведению объекта в относительный порядок.