"Ночного губернатора" повторно обвинили в подстрекательстве к убийству

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного против "ночного губернатора Петербурга", бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина). Авторитетного предпринимателя обвиняют в подстрекательстве к убийству, сообщает "Деловой Петербург".

Как полагает следствие, Барсуков спровоцировал убийство своего охранника Георгия Позднякова и собственного крестника Яна Гуревского. Позднякова (бывшего к тому же совладельцем клуба "Голливудские ночи") убили из пистолета Макарова на территории спортцентра Петербургского госуниверситета путей сообщения в апреле 2000 года. Гуревского расстреляли из автомата Калашникова перед его домом в июне того же года.

Причиной убийств следствие полагает "личные неприязненные отношения": якобы Поздняков и Гуревский спровоцировали конфликт между Барсуковым и другим авторитетным бизнесменом — Константином Яковлевым, также известным как Костя Могила. Последнего застрелили в Москве в 2003 году.

Расследование уголовного дела было завершено в 2012 году, однако прокуратура вернула его следствию из-за выявленных недочетов. Возвращение к расследованию адвокат Барсукова Сергей Афанасьев связывает с действиями защиты. "Мы подали административный иск к следствию из–за длительности сроков расследования. Летом 2021 года Мосгорсуд признал нашу правоту и даже взыскал компенсацию 130 тысяч рублей", — говорит юрист. Сами обвинения он считает абсурдными.

"Ночной губернатор" Барсуков отбывает 24-летний срок по нескольким уголовным делам в совокупности. Впервые его осудили в 2009 году, нынешнее дело станет для авторитетного предпринимателя пятым по счету. Минувшим летом Городской суд Москвы постановил выплатить ему 130 тысяч рублей судебных издержек. Изначально бизнесмен добивался выплаты 1,5 миллионов рублей.