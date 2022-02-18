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Новости 16:11

На реставрацию Соборной мечети Смольный готов добавить почти 39 млн рублей

фото ЗакС политика На реставрацию Соборной мечети Смольный готов добавить почти 39 млн рублей

На сайте государственных закупок 18 февраля появился заказ на реставрационные работы в здании Соборной мечети Петербурга. Стартовая цена контракта, установленная для торгов, составила более 38,7 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятникам истории и культуры". Заявки от желающих выиграть контракт подрядчиков госкомпания принимает до 9 марта включительно.

За предлагаемую сумму исполнитель должен будет оштукатурить и покрасить молельный зал, расположенный на третьем этаже, а также привести в порядок его полы, лепнину и мраморные доски. Ремонтные работы в религиозном сооружении на Кронверкском проспекте начались в июле прошлого года, и по заключенному договору первая часть работ должна быть завершена не позднее 15 мая.

Соборную мечеть построили при последнем российском императоре Николае II.


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