На реставрацию Соборной мечети Смольный готов добавить почти 39 млн рублей

На сайте государственных закупок 18 февраля появился заказ на реставрационные работы в здании Соборной мечети Петербурга. Стартовая цена контракта, установленная для торгов, составила более 38,7 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятникам истории и культуры". Заявки от желающих выиграть контракт подрядчиков госкомпания принимает до 9 марта включительно.

За предлагаемую сумму исполнитель должен будет оштукатурить и покрасить молельный зал, расположенный на третьем этаже, а также привести в порядок его полы, лепнину и мраморные доски. Ремонтные работы в религиозном сооружении на Кронверкском проспекте начались в июле прошлого года, и по заключенному договору первая часть работ должна быть завершена не позднее 15 мая.

Соборную мечеть построили при последнем российском императоре Николае II.