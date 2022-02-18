Евро и доллар пошли вверх на фоне сообщений об эвакуации из ДНР и ЛНР

Стоимость рубля пошла вниз после заявлений о подготовке массового выезда жителей непризнанных Донецкой и Луганской народных республик в Россию. За неполных два часа курс доллара поднялся на 76 копеек — с 75,79 до 76,55 рубля. Курс евро прибавил 72 копейки — с 86,12 до 86,84 рубля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не имеет какой-либо информации о массовом выезде жителей Донбасса в Ростовскую область.

"Я не знаю, что сейчас творится у Пушилина", — приводит слова Пескова "Эхо Москвы".

Тем временем в Донецке звучит сирена гражданской обороны, сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно о намерении властей непризнанных республик эвакуировать мирных жителей на территорию России. По заявлению главы ДНР Дениса Пушилина, об этом имеются договоренности с российскими властями. В свою очередь, глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к мужчинам с просьбой "встать на защиту своей земли".

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