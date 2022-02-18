Пострадавшую на Бали петербурженку доставили в Петербург медицинским самолетом

Специальный медицинский самолет с петербурженкой Полиной Стрелец на борту, серьезно пострадавшей от несчастного случая в Индонезии, приземлился в Пулково. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом. Девушку должны разместить в НИИ имени Джанелидзе.

Напомним, в январе Полина Стрелец пострадала в результате аварии на воде, когда между собой столкнулись два скутера. После операции состояние ее здоровья стало ухудшаться.

Ранее обеспечить вывоз девушки из тихоокеанского региона поручила вице-премьер Татьяна Голикова. Губернатор Александр Беглов взял исполнение поручения на личный контроль, более 20 млн рублей на организацию специального медицинского рейса выделили из резервного фонда городского бюджета.