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Новости 19:57

Главком ВСУ: Украина не планирует наступления на Донбасс

фото ЗакС политика Главком ВСУ: Украина не планирует наступления на Донбасс

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил об отсутствии планов наступления на непризнанные ЛНР и ДНР. Официальное сообщение появилось на странице в Facebook Генштаба ВСУ.

В тексте говорится, что наступательная операция привела бы к многочисленным жертвам среди мирного населения, и потому такой вариант даже не рассматривается. По версии Залужного, "оккупационные власти" республик Донбасса намеренно используют население для эскалации конфликта.

"Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий — не верьте лжи оккупационных властей! — говорится в обращении. — Вас используют для эскалации ситуации <...>. Информация о диверсионных группах из состава Объединенных сил, якобы планировавших взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, вообще не соответствует действительности".

Единственным вариантом разрешения конфликта с непризнанными республиками для Киева является политико-дипломатический, резюмировал Залужный.

Тем временем представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о трех попытках диверсий, якобы предпринятых ВСУ. По его словам, с утра 18 февраля Украина выпустила на ДНР 200 снарядов и мин, не считая гранатометов и стрелкового оружия.

"Но главная опасность была в другом: было три попытки провести диверсии. Это в Еленовке и две в Горловке", — цитирует выступление Басурина "РИА Новости". Также представитель ДНР отметил, что жизнь в республике не остановится, а эвакуацию на Донбассе проводят из опасений за жизни детей.

Ранее стало известно об эвакуации мирных жителей Донбасса в Россию. Первыми в Донецке стали готовиться к выезду воспитанники местного интерната. Владимир Путин распорядился выплатить по 10 тысяч рублей каждому прибывшему с территорий самопровозглашенных республик.


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