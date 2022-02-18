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Новости 19:35

Каждому беженцу из Донбасса заплатят по 10 тысяч рублей

фото ЗакС политика Каждому беженцу из Донбасса заплатят по 10 тысяч рублей

Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей каждому жителю непризнанных ЛНР и ДНР, прибывшему на территорию России. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, соответствующее распоряжение направлено в правительство страны.

Кроме того, президент распорядился о вылете врио главы МЧС Александра Чуприяна в Ростовскую область для организации размещения беженцев с Донбасса. Их должны обеспечить едой, медикаментами и всем необходимым.

Как сообщает со ссылкой на своего корреспондента "РИА Новости", что в центре Донецка прогремел мощный взрыв. На месте видно сильное пламя, близлежащие здания повреждены, утверждает агентство. Предположительно, на парковке у здания правительства взорвалась машина.

Ранее главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР сообщили о подготовке к эвакуации мирных жителей в Россию. На фоне известий об этом началось падение рубля. Первыми в Донецке начали рассаживать по автобусам воспитанников местной школы-интерната.

Фото: pixabay


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