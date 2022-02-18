Каждому беженцу из Донбасса заплатят по 10 тысяч рублей

Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей каждому жителю непризнанных ЛНР и ДНР, прибывшему на территорию России. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, соответствующее распоряжение направлено в правительство страны.

Кроме того, президент распорядился о вылете врио главы МЧС Александра Чуприяна в Ростовскую область для организации размещения беженцев с Донбасса. Их должны обеспечить едой, медикаментами и всем необходимым.

Как сообщает со ссылкой на своего корреспондента "РИА Новости", что в центре Донецка прогремел мощный взрыв. На месте видно сильное пламя, близлежащие здания повреждены, утверждает агентство. Предположительно, на парковке у здания правительства взорвалась машина.

Ранее главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР сообщили о подготовке к эвакуации мирных жителей в Россию. На фоне известий об этом началось падение рубля. Первыми в Донецке начали рассаживать по автобусам воспитанников местной школы-интерната.

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