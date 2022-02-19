В ДНР и ЛНР объявили мобилизацию: мужчинам призывного возраста запрещено покидать непризнанные республики

В связи с эскалацией вооруженного конфликта на юго-востоке Украины и возобновлением столкновений между украинскими войсками и сепаратистами главых самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о всеобщей мобилизации. Все мужчины в возрасте от 18 до 55 лет обязаны оставаться на территории этих государственных образований, пишет РИА "Новости".

"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты", - произнес Пушилин в своем видеообращении.

Отметим, что минувшей ночью с заявлениями по украинскому вопросу выступил американский президент Джозеф Байден. В своей телевизионной речи он дал понять, что в случае нападения России на соседа США не будут отправлять в Украину свои войска. Он также упрекнул российскую сторону за имевшую место, по его данным, дезинформацию: в частности, заявил Байден, за последние сутки не было обстрела украинцами детского сада в ДНР, как о том рассказывают государственные российские медиа.

Накануне на фоне массовой эвакуации граждан из Донецка в Россию руководство вооруженных сил Украины сообщило, что не планирует наступление на две самопровозглашенные республики.

фото: mil.ru