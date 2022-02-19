ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:22

В ДНР и ЛНР объявили мобилизацию: мужчинам призывного возраста запрещено покидать непризнанные республики

фото ЗакС политика В ДНР и ЛНР объявили мобилизацию: мужчинам призывного возраста запрещено покидать непризнанные республики

В связи с эскалацией вооруженного конфликта на юго-востоке Украины и возобновлением столкновений между украинскими войсками и сепаратистами главых самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о всеобщей мобилизации. Все мужчины в возрасте от 18 до 55 лет обязаны оставаться на территории этих государственных образований, пишет РИА "Новости".

"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты", - произнес Пушилин в своем видеообращении.

Отметим, что минувшей ночью с заявлениями по украинскому вопросу выступил американский президент Джозеф Байден. В своей телевизионной речи он дал понять, что в случае нападения России на соседа США не будут отправлять в Украину свои войска. Он также упрекнул российскую сторону за имевшую место, по его данным, дезинформацию: в частности, заявил Байден, за последние сутки не было обстрела украинцами детского сада в ДНР, как о том рассказывают государственные российские медиа.

Накануне на фоне массовой эвакуации граждан из Донецка в Россию руководство вооруженных сил Украины сообщило, что не планирует наступление на две самопровозглашенные республики.

фото: mil.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама