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Новости 11:10

Из-за наплыва беженцев в Ростовской области ввели режим ЧС

фото ЗакС политика Из-за наплыва беженцев в Ростовской области ввели режим ЧС

Правительство Ростовской области объявило о введении режима чрезвычайной ситуации из-за тысяч людей, которых накануне стали эвакуировать в Россию из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Решение губернатор Василий Голубев предварительно согласовал с врио главы МЧС Александром Чуприяном, передает "Интерфакс".

"Это облегчает принятие юридических решений. Считаю это правильным", - рассудил Чуприян.

Тем временем, министерство труда Ростовской области объявило о том, что выплаты по 10 тысяч рублей каждому беженцу с Донбасса могут начать перечислять на счета в российских банках уже в субботу 19 февраля.

В субботу утром, как пишет ТАСС, на территории области, в километре от украинской границы, разорвался снаряд.

Напомним, что массовая эвакуация граждан из непризнанных ДНР и ЛНР началась после взрыва в центре Донецка 18 февраля. Издание The Insider* обратило внимание, что, согласно метаданным видеообращений глав обеих республик, на которых они объявляют об эвакуации, ролики были записаны еще 16 числа.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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