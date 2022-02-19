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Новости 13:26

Архангельские чиновники готовы разместить у себя беженцев с Донбасса

фото ЗакС политика Архангельские чиновники готовы разместить у себя беженцев с Донбасса

Председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев объявил о готовности региона, несмотря на его удаленность от южных границ страны, принять беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Чиновники способны разместить как минимум 300 человек на территории Архангельска: в учреждениях соцзащиты и пунктах временного пребывания граждан.

"Совместно с региональным управлением МЧС мы подготовили список потенциальных пунктов размещения беженцев", - рассказал Алсуфьев.

Напомним, что накануне главы непризнанных республик инициировали массовую эвакуацию мирного населения. Днем позже, 19 февраля, они же объявили о всеобщей мобилизации боеспособного мужского населения. Между тем, руководство вооруженных сил Украины, к агрессии которых постоянно апеллирует местная и российская пропаганда, утверждает, что не имеет в планах наступление на сепаратистов.


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