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Новости 16:51

Депутат Госдумы Федоров хочет передать беженцам из Донбасса квартиры умерших от коронавируса

фото ЗакС политика Депутат Госдумы Федоров хочет передать беженцам из Донбасса квартиры умерших от коронавируса

Депутат Государственной думы Евгений Федоров выступил с новой оригинальной инициативой, касающейся беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которых накануне начали эвакуировать в Россию. По мнению единоросса, было бы рационально и справедливо предоставлять русскоязычным беженцам жилье, которое остается после смерти жителей РФ, заразившихся коронавирусом.

"Огромное количество областей — все приняли решение о том, что они приглашают людей, дают им работу, дают им жильё. Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же всё есть — работа была, жильё и так далее. Всё это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям", - рассудил политик в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, что руководство ДНР и ЛНР, в последнее время обвиняющее украинскую сторону в огневых атаках на занятые сепаратистами территории, накануне организовало эвакуацию мирного гражданского населения. О готовности принять беженцев, помимо приграничных Ростовской и Воронежской областей, заявили чиновники из Архангельской, Ленинградской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Характерно, что объявленная сепаратистами 19 февраля мобилизация происходит на фоне заявлений украинского руководства об отсутствии планов по нападению на так называемые ДНР и ЛНР.

фото: duma.gov.ru


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