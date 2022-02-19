Депутат Госдумы Федоров хочет передать беженцам из Донбасса квартиры умерших от коронавируса

Депутат Государственной думы Евгений Федоров выступил с новой оригинальной инициативой, касающейся беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которых накануне начали эвакуировать в Россию. По мнению единоросса, было бы рационально и справедливо предоставлять русскоязычным беженцам жилье, которое остается после смерти жителей РФ, заразившихся коронавирусом.

"Огромное количество областей — все приняли решение о том, что они приглашают людей, дают им работу, дают им жильё. Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же всё есть — работа была, жильё и так далее. Всё это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям", - рассудил политик в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, что руководство ДНР и ЛНР, в последнее время обвиняющее украинскую сторону в огневых атаках на занятые сепаратистами территории, накануне организовало эвакуацию мирного гражданского населения. О готовности принять беженцев, помимо приграничных Ростовской и Воронежской областей, заявили чиновники из Архангельской, Ленинградской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Характерно, что объявленная сепаратистами 19 февраля мобилизация происходит на фоне заявлений украинского руководства об отсутствии планов по нападению на так называемые ДНР и ЛНР.

фото: duma.gov.ru