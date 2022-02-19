Ленобласть готова принять до полутора тысяч беженцев из Донбасса

Правительство Ленинградской области выразило готовность в случае необходимости принять до полутора тысяч беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом говорится в официальном Telegram-канале администрации региона. В уведомлении, отправленном в МЧС, говорится, что размещение беженцев возможно осуществить в два этапа.

Ранее о готовности разместить в специальных учреждениях как минимум 300 беженцев с юго-востока Украины объявило правительство Архангельской области.

Напомним, что накануне главы непризнанных ДНР и ЛНР организовали эвакуацию гражданского населения на российскую территорию. Днем позже в самопровозглашенных государственных образованиях стартовала мобилизация. Примечательно, что официальные украинские лица декларируют отсутствие планов по наступлению на регионы, занятые сепаратистами.