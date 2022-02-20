Власти Воронежской области ввели в регионе режим ЧС ввиду наплыва беженцев из ДНР

Руководитель Воронежской области Александр Гусев объявил о введении во вверенном ему регионе режима чрезвычайной ситуации ввиду массового прибытия беженцев из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, информирует ТАСС.

"Режим вводится исключительно из-за растущего потока людей, прибывающих к нам из ЛНР и ДНР. Нужно задействовать все ресурсы, чтобы их максимально оперативно и комфортно размещали в пунктах временного размещения", — уточнили в правительстве области.

Режим ЧС установили в том числе для оперативного привлечения средств в регион, которые будут направлены на покупку средств гигиены, тестов на COVID-19 и других предметов первой необходимости.

В воскресенье, 20 февраля, в Воронежскую область приехал первый поезд с тысячей беженцев из Донбасса.

Днём ранее из-за наплыва жителей ДНР и ЛНР режим ЧС ввели власти Ростовской области.