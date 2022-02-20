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Новости 17:56

Власти Ленобласти организовали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

фото ЗакС политика Власти Ленобласти организовали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Руководство Ленинградской области сообщило о начале сбора гуманитарной помощи для беженцев из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. 

Акция стартовала после того, как соответствующее решение принял региональный глава Александр Дрозденко.

"Я благодарен каждому, кто вызвался помочь беженцам Донбасса", - высказался губернатор Ленобласти.

Поддержала акцию также представитель региона в Госдуме Ольга Занко, которая, добавим, совмещает работу парламентария с руководством общественным движением "Волонтеры Победы".

Жителям Ленобласти предлагают принести в пункты сбора гуманитарной помощи следующие вещи: постельное бельё, одеяла; предметы личной гигиены; одежду — как детскую, так и взрослую; игрушки; одноразовую посуду и непортящуюся продукцию. 

Ранее власти региона заявили о готовности приютить у себя до полутора тысяч беженцев из ДНР и ЛНР.


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