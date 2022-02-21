Первых беженцев из ДНР примут два оздоровительных лагеря в Ленобласти

Первые 400 беженцев из самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик приедут в Ленинградскую область во вторник, 22 феврая, информирует пресс-служба регионального правительства.

Жителей ДНР и ЛНР примут в двух областных оздоровительных лагерях - "Россонь" и "Маяк".

Власти принимают решение об организации школьного обучения для несовершеннолетних беженцев. Предполагается, что школьников "подселят" в ближайшие к лагерям учебные заведения, а для малышей организуют группы временного пребывания на территориях самих лагерей.

Накануне, 20 февраля, власти Ленобласти заявили о готовности принять в регионе до полутора тысяч беженцев из Донбасса. Для них уже организовали гуманитарный сбор.