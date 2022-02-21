Незаконный забор демонтировали в Лопухинском саду

Петербуржцам вернули доступ к воде в Петроградском районе после требования природоохранной прокуратуры, сообщает ведомство 21 февраля. Самовольно установленный забор препятствовал проходу к берегу Малой Невки в Лопухинском саду.

Ограду возвело ООО "НИС. Жилищное строительство", владеющее участком на правах аренды. После проведенной проверки прокурор вынес представление генеральному директору фирмы об устранении выявленных нарушений.

В соответствии с документом компания демонтировала незаконную ограду, вернув петербуржцам доступ к воде.

О появлении ограждения стало известно в начале января 2022 года. В середине месяца ситуацией заинтересовалась природоохранная прокуратура, тогда же появились сведения о вынесенном представлении в адрес руководства ООО "НИС. Жилищное строительство".

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