Путин проведёт внеочередное заседание Совбеза 21 февраля

Владимир Путин намерен провести внеочередное заседание Совета безопасности РФ в понедельник, 21 февраля, уведомил журналистов кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

Представители СМИ поинтересовались у Пескова, будет ли это регулярным заседанием или экстренным.

"Это нерегулярное [заседание]", — цитирует чиновника "Интерфакс".

Причину, по которой внепланово соберутся члены Совбеза, Песков называть не стал.

Отметим, что на данный момент на территориях самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик начались волнения, к границам стягиваются военные подразделения: РФ традиционно обвиняет в эскалации конфликта Украину, последняя заявляет о собственной непричастности. В регионах ввели всеобщую мобилизацию, жителей эвакуируют в Россию.