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Новости 12:30

"Разбираемся, были ли сигналы по линии спецслужб": Кремль отреагировал на сообщение о возможных терактах в РФ

фото ЗакС политика "Разбираемся, были ли сигналы по линии спецслужб": Кремль отреагировал на сообщение о возможных терактах в РФ

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что российские силовые ведомства разбираются в том, почему посольство США в Москве решило предупредить своих граждан о якобы готовящихся терактах в российских городах и на границе с Украиной, делится РИА "Новости".

"Это весьма и весьма необычная практика — подобные публикации со стороны дипломатических представительств. И мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб. Мне в настоящий момент неизвестно о том, что такие сигналы были", — высказался Песков.

20 февраля посольство США опубликовало на своём сайте оповещение о том, что в Москве и Петербурге якобы могут случиться теракты. Американцам, живущим в двух столицах, рекомендовали разработать план скорейшего возвращения на родину и избегать посещения общественных мест.

Отметим, что на данный момент на территориях самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик начались волнения, к границам стягиваются военные подразделения: РФ традиционно обвиняет в эскалации конфликта Украину, последняя заявляет о собственной непричастности. В регионах ввели всеобщую мобилизацию, жителей эвакуируют в Россию.


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