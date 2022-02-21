Памперсы и холодильники: петербургские единороссы заявили о сборе гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

"Единая Россия" в Петербурге объявила об открытии пункта сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса. Как заявили в пресс-службе местного отделения, он будет работать на базе регионального Волонтерского центра партии на Конногвардейском бульваре, 4.

По словам секретаря реготделения, депутата Госдумы Сергея Боярского, за выходные в волонтерский центр и общественную приемную поступили "сотни звонков" от петербуржцев, желающих помочь беженцам.

"Хочу поблагодарить всех за неравнодушие, — продолжил Боярский. — И попросить петербуржцев отнестись с пониманием, не приносить для передачи скоропортящиеся продукты. Придерживаться списка вещей, которые, действительно, актуальны для эвакуированных".

Горожан просят приносить чай, кофе и сдобные изделия, средства индивидуальной защиты, мыльные принадлежности и туалетные наборы, детские памперсы, постельные принадлежности, туалетную бумагу, одноразовую посуду и другие предметы первой необходимости. В списке также нашлось место удлинителям, электрочайникам, тепловым пушкам, микроволновкам и холодильникам.

Ранее стало известно о том, что власти Ленобласти собрались принять беженцев из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Первые 400 человек должны прибыть из Ростовской области во вторник, 22 февраля. Для них готовят два оздоровительных лагеря — "Россонь" и "Маяк".

Фото: Петербургское отделение «Единой России»