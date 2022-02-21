Петербуржцы выступили против строительства возле сада Ивана Фомина

Группа активистов собирает подписи против строительства школы для детей-инвалидов возле сада на улице Ивана Фомина в Выборгском районе Петербурга, рассказал ЗАКС.Ру депутат МО "Шувалово-Озерки" от ЛДПР Евгений Ененков. Местные жители опасаются, что для этого потребуется снести гаражный кооператив КАС "Есенина", голубятню и площадку для собак.

Активисты уверены, что снос гаражей создаст "катастрофическую ситуацию" и увеличит нехватку машиномест в районе. В КАС "Есенина" рассказали ЗАКС.Ру, что начали предупреждать собственников боксов о скором выселении, но о каких-либо конкретных сроках в кооперативе пока не знают. В конце января Всероссийское общество автомобилистов, которое арендует участок у города, получило письмо из комитета имущественных отношений о том, что договор на аренду земли прекращается 2 февраля.

Противники строительства считают, что появление объекта возле сада навредит месту обитания краснокнижных животных: красношейной поганке и нимфеи белой. Они считают, что стройка на гидронасыщенных грунтах сможет поставить под угрозу сохранность расположенных поблизости жилых домов.

Представители районной администрации ответили обеспокоенным гражданам в комментариях "ВКонтакте". Там заявили, что перенести место будущей школы "не представляется возможным". По данным администрации, в районе проживает более 1,4 тысячи детей с особенностями в развитии. Чиновники отмечают, что участок, на котором хотят построить школу, принадлежит городу и не выходит на территорию зеленых насаждений общего пользования. О невозможности перенести строительство сообщил и вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев в ответ на обращение представителя инициативной группы Анны Рудиковой.

Противники застройки требуют включить спорный участок в ЗНОП, чтобы в будущем пресечь любое строительство вблизи парка. Они опасаются, что вместо школы на месте может появиться жилой дом. Сейчас инициативная группа пытается добиться переноса строительства школы в другое место. Сейчас удалось собрать порядка 500 подписей против стройки без согласования с местными жителями. Ененков в разговоре с ЗАКС.Ру сказал, что жители выступают лишь против любого строительства. Он подчеркнул, что школа для детей с ограниченными возможностями уже есть на улице Руднева неподалеку.

Комитет по государственному заказу разместил извещение об аукционе на проектирование школы для детей-инвалидов летом 2021 года. Контракт получила ООО "Инвестиционная строительная компания "НСК" за 50 млн рублей. Согласно аукционной документации, работы по созданию проекта должны завершить до конца 2022 года. Непосредственно к строительству планируют приступить в 2023 году.

Сад на улице Ивана Фомина не впервый раз становиться поводом для споров между активистами и городскими властями. Так, в 2009 году на территории сада хотели построить школу танцев, но благодаря широкой обществнной камнапии градозащитникам удалось помешать планам застройщиков.

Фото: vk.com/ МО Сергиевское (Парнас) Выборгский район