Суд объяснил ужесточение приговора отцу Жданова "поведением осужденного"

В Ненецком окружном суде объяснили причину ужесточения приговора Юрию Жданову — отцу бывшего директора ФБК* Ивана Жданова. Обоснование замены условного срока на реальный появилось на сайте суда 21 февраля.

Согласно тексту, судебная коллегия установила вину Юрия Жданова в совершении двух умышленных преступлений "против собственности и интересов службы в органах местного самоуправления, относящихся к категории тяжких и средней тяжести". Преступления якобы были совершены с использованием служебного положения и повлекли крупный материальный ущерб муниципальному образованию. Также, по версии судебной пресс-службы, действия Жданова привели к "дискредитации органов местного самоуправления и государственной власти Ненецкого автономного округа", а заодно и к нарушению очередности в предоставлении жилья нуждающимся.

Необходимость замены условного срока реальным в суде объяснили "также и поведением осужденного", который выехал за пределы округа после выхода под подписку о невыезде.

В декабре 2021 года 67-летнего Юрия Жданова приговорили к трем годам лишения свободы условно и отпустили из зала суда. По версии следствия, он помог с выдачей квартиры в поселке на территории Ненецкого АО женщине, которая уже была обеспечена жильем. На прошлой неделе суд изменил меру пресечения пожилому человеку на три года реального срока. Соратники Навального называют преследование Жданова способом давления на оппозиционеров.