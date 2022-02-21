Реставрация фасада особняка Румянцева продлится до октября

Власти Петербурга рассчитывают завершить реставрацию фасада особняка Румянцева до октября, сообщил 21 февраля в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский. Чиновник уточнил, что в последний раз стену здания ремонтировали 20 лет назад.

Помимо ремонта штукатурки и окраски фасада работы коснутся барельефа "Аполлон-Мусагет на Парнасе в окружении девяти муз и матери их Мнемозины", чугунного ограждения балкона и гранитного цоколя. Также мастера восстановят золоченую надпись "Отъ Государственного канцлера графа Румянцова на благое просвещение".

Ранее стало известно о планах потратить на ремонтные работы более 46 миллионов рублей. Деньги выделят из городского бюджета.

Фото: Telegram-канал Бориса Пиотровского