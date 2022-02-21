МО "Город Колпино" все же проведет фейерверк в честь 23 февраля

Муниципальное образование "Город Колпино" опубликовало на своем сайте приглашение местных жителей на праздничный фейерверк в честь Дня защитника Отечества. В объявлении сказано, что мероприятие пройдет вечером 23 февраля на разливе реки Ижоры.

Проведение фейерверка ЗАКС.Ру подтвердила руководитель организационно-правового отдела муниципалитета Эльвира Бочкарева. По ее словам, мероприятие решили все же организовать из-за улучшения эпидемиологической ситуации.

- В связи с тем, что сейчас вроде как ситуация идет на улучшение, все ограничения снимаются постепенно, все дети вышли на учебу <...>, мы всё-таки приняли решение провести фейерверк, но уже закупка не конкурентным способом, - сообщила Бочкарева.

Ранее МО "Город Колпино" объявило, а затем отменило закупку на проведение фейерверка в честь 23 февраля. Причина для отмены - эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса. Муниципалитет планировал провести фейерверк на семь минут с не менее 800 залпами. Максимальная стоимость закупки - 415,8 тысяч рублей.

Бочкарева рассказала ЗАКС.Ру, что стоимость мероприятия останется прежней. По ее словам, контракт с единственным поставщиком находится на стадии заключения. Кто будет исполнителем, Бочкарева не уточнила, сославшись на то, что договор пока не заключен.

София Саттарова