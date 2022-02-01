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Муниципал 14:13

Коронавирус оставил колпинцев без салюта на 23 февраля

фото ЗакС политика Коронавирус оставил колпинцев без салюта на 23 февраля

Администрация МО "город Колпино" отменила закупку на проведение фейерверка 23 февраля, на который собиралась выделить до 415 тысяч рублей. Уведомление об отмене электронного аукциона опубликовали на портале госзакупок 31 января. 

Сотрудница муниципалитета в разговоре с ЗАКС.Ру объяснила, что закупку решили отменить из-за коронавирусных ограничений. На вопрос о том, как в округе планируют поздравить защитников Отечества 23 февраля, в местной администрации ответить не смогли. 

- Пока очень сложно планировать, - добавили в муниципалитете. 

В планах муниципалов был салют длительностью не менее семи минут. В небе над акваторией Ижоры в День защитника Отечества должно было прогреметь не менее 800 залпов. 

Напомним, в России уже несколько дней подряд фиксируют рекордную заболеваемость коронавирусом, вызванную омикрон-штаммом. В Петербурге за сутки выявили более 13 тысяч заболевших. В России — более 125 тысяч новых случаев. 

Константин Леньков, фото: pixabay


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