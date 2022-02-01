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Новости 11:41

В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки — 125 836 человек

фото ЗакС политика В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки — 125 836 человек

Суточная COVID-статистика в России пополнилась рекордными 125 836 случаями заболевания, информирует 1 февраля оперативный штаб. Всего на данный момент известно об 11 986 913 человек, подхвативших коронавирус с начала пандемии.

За последние 24 часа в больницы с ковидом попали 17 487 россиян, излечился 40 301 пациент, скончались 663 заражённых.

По регионам статистика показывает небольшой спад: так, в Москве выявлено 21 533 новых случаев, что на 1 884 меньше, чем вчера. В Петербурге — плюс 13 619 инфицированных, в Подмосковье — 11 475.

По данным оперштаба, в Северной столице за сутки госпитализировали 721 человека, выздоровели 4 313, скончались 58.


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