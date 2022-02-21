Власти ЛНР и ДНР попросили Россию признать их независимость

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик, сообщило "РИА Новости".

Также Пушилин попросил рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве между Россией и ДНР. В документе должна быть предусмотрена возможность взаимодействия в оборонной сфере, утверждает информагентство.

В свою очередь, Пасечник уведомил о некой информации, касающейся подготовки Киевом полномасштабного наступления на Донбасс.

Ранее поступила информация об уничтожении пятерых членов украинской диверсионной группы, якобы перешедшей границу России. Представитель Минобороны Украины назвал сообщение "фейком", сообщило Reuters.