Путин обвинил киевские власти в проведении карательной операции в Донбассе

На внеочередном заседании Совета безопасности 21 февраля президент Владимир Путин обвинил украинские власти в проведении "карательных операций" против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По его словам, сейчас обострение происходит уже в третий по счету раз.

"Киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях [в Донбассе], и, судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз", — приводит слова главы государства ТАСС.

Власти Украины "фактически издевались" над жителями Донбасса, заявил Путин. "Все эти годы, я хочу это подчеркнуть, все эти годы над людьми, которые проживают на этих территориях, фактически издевались: постоянные обстрелы, блокада, как вы знаете, люди, проживающие на территориях близких к так называемому переднему краю, вообще вынуждены были перебраться в подвал, живут там сами вместе с детьми", — произнес он в своей речи.

В целом президент считает, что Россия изначально делала всё, чтобы разрешить конфликт на Донбассе мирным путем. "Хотел обратить внимание на то, что Россия изначально делала всё, чтобы мирными средствами, мирным путём разрешить все возникшие противоречия", — цитирует Путина "РИА Новости".

При этом президент опасается попыток украинских властей отвоевать Крым обратно, поскольку те не признают вхождение полуострова в состав России. Также Путин выразил опасение, что в возможный конфликт могут включиться страны НАТО.

Внеочередное заседание Совбеза посвящено ситуации на Донбассе и, в частности, вопросу признания независимости ЛНР и ДНР. Напомним, сегодня главы обеих непризнанных республик обратились к Владимиру Путину с просьбой о признании независимости.