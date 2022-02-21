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Новости 18:16

Володин и Матвиенко выступили за признание республик Донбасса

фото ЗакС политика Володин и Матвиенко выступили за признание республик Донбасса

Спикеры верхней и нижней палат российского парламента поддержали идею о признании Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Их заявления прозвучали на внеочередном заседании Совета безопасности, проходящего 21 февраля.

Речь председателя Госдумы Вячеслава Володина была краткой. В своем выступлении он напомнил о том, что на прошлой неделе нижняя палата проголосовала за обращение к Владимиру Путину с просьбой признать ЛНР и ДНР. Также он сообщил о 1,2 миллионах жителей Донбасса, подавших заявления на российское гражданство.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко назвала ситуацию на Донбассе "гуманитарной катастрофой" и предположила, что на Украине Запад пытается столкнуть "два братских славянских народа".

"Для Украины Донбасс — территории, а для России это люди", — приводит слова Матвиенко ТАСС.

Напомним, 21 февраля открылось внеочередное заседание Совета безопасности, посвященное ситуации вокруг конфликта на Донбассе. 


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