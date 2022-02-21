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Власти Петербурга и Ленобласти заявили, что не будут строить мусоросжигательные заводы

фото ЗакС политика Власти Петербурга и Ленобласти заявили, что не будут строить мусоросжигательные заводы

Концепция по обращению с отходами не предполагает строительства мусоросжигательных заводов. Соответствующее заявление прозвучало 21 февраля на расширенном совещании, посвященном выполнению поручения президента Владимира Путина по реформированию системы обращения с отходами.

В совещании приняли участие губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко. Для выполнения мусорной реформы регионы создадут межведомственную рабочую группу, которая будет контролировать выполнение единой концепции по обращению с отходами. Члены группы станут следить за исполнением дорожной карты по выполнению концепции, а также согласованно решать оперативные вопросы.

Как напомнил Александр Беглов, с начала года в городе стартовала мусорная реформа. При этом обращением с отходами занимается АО "Невский экологический оператор", которое является единственным в стране региональным оператором, одновременно обслуживающим два субъекта федерации.

Сейчас на территории Петербурга и Ленобласти планируется строительство пяти комплексов по переработке твердых коммунальных отходов. Как отметил Беглов, возможность строительства мусоросжигательных заводов исключена, поскольку такой вариант был признан разработчиками Единой концепции "нецелесообразным".

Напомним, с 1 января 2022 года в Петербурге стартовала мусорная реформа. Горожане с первых дней стали жаловаться на переполненные контейнерные площадки. Происходящее послужило источником вдохновения для музыканта Сергея Шнурова, который выпустил серию клипов с критикой Беглова. В конце января градоначальник ответил на критику предложением "немного потерпеть" пока мусорная реформа не завершится.

Фото: pixabay


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