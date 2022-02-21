Глава комздрава ожидает спад "пятой волны" коронавируса к следующей неделе

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец допустил возможность спада "пятой волны" ковида к концу текущей недели или на следующей. Заявление прозвучало в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам чиновника, к следующей неделе количество заболевших коронавирусом в городе должно снизиться до значений, аналогичных тем, что были в начале "пятой волны".

"Мы находимся на нисходящем колене пятого эпидподъема", —уточнил Лисовец.

Глава комздрава предположил, что в городе может не наблюдаться новых подъемов заболеваемости коронавирусом. При этом он уточнил, что полностью быть в этом уверенным нельзя.

"Мы надеемся, что не будет уже существенных эпидподъемов, — выразил надежду Лисовец. — Сложно оценить. Понятно, что мутации появляются, но никто из ученых сегодня не скажет, будет ли новая мутация иметь какое-либо значение и вызывать рост числа заболевших".

Отметим, что 12 февраля Лисовец уже выступал с предположением о возможном преодолении "пятой волны" коронавируса.