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Новости 10:55

Глава комздрава предположил, что пик пятой волны пандемии преодолен

фото ЗакС политика Глава комздрава предположил, что пик пятой волны пандемии преодолен

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец обнародовал промежуточные аналитические итоги недели, констатировав, что к ее концу рост эпидемических показателей стал замедляться. По его наблюдениям, поступательно снижается число горожан, находящихся под медицинским наблюдением, и к вечеру субботы он оценил его в 287 тысяч человек. В каждый из предыдущих двух дней, отметил чиновник, показатель снижался на 5 тысяч.

"Это позволяет рассчитывать на то, что пик пятой волны пандемии преодолен", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

В то же время число развернутых коек для коронавирусных больных (10 039) Лисовец находит отвечающим моменту, и пока, с его точки зрения, не требуется перепрофилировать дополнительные стационары. Положительная динамика отмечается и в работе медперсонала.

"Кадровая ситуация в поликлиниках уже не имеет той остроты, что две недели назад. Переболевшие врачи возвращаются к работе. <...> Сообщения о 5-7-часовых очередях в поликлиниках, а тем более о списках на прием к врачу, о которых сообщали соцсети на этой неделе, не нашли подтверждения", - утверждает представитель Смольного. 

По наблюдениям Лисовца, облегчить будни медикам ощутимо помогло внедрение дистанционного открытия и закрытия больничных листов.


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