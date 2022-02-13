Глава комздрава предположил, что пик пятой волны пандемии преодолен

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец обнародовал промежуточные аналитические итоги недели, констатировав, что к ее концу рост эпидемических показателей стал замедляться. По его наблюдениям, поступательно снижается число горожан, находящихся под медицинским наблюдением, и к вечеру субботы он оценил его в 287 тысяч человек. В каждый из предыдущих двух дней, отметил чиновник, показатель снижался на 5 тысяч.

"Это позволяет рассчитывать на то, что пик пятой волны пандемии преодолен", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

В то же время число развернутых коек для коронавирусных больных (10 039) Лисовец находит отвечающим моменту, и пока, с его точки зрения, не требуется перепрофилировать дополнительные стационары. Положительная динамика отмечается и в работе медперсонала.

"Кадровая ситуация в поликлиниках уже не имеет той остроты, что две недели назад. Переболевшие врачи возвращаются к работе. <...> Сообщения о 5-7-часовых очередях в поликлиниках, а тем более о списках на прием к врачу, о которых сообщали соцсети на этой неделе, не нашли подтверждения", - утверждает представитель Смольного.

По наблюдениям Лисовца, облегчить будни медикам ощутимо помогло внедрение дистанционного открытия и закрытия больничных листов.