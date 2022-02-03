Петербуржцам разрешили дистанционно закрывать больничные

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец объявил в эфире "Эха Петербурга", что чиновники частично решили наболевший вопрос с дистанционным оформлением больничных. Закрыть больничные листы в удаленном режиме, с его слов, можно будет уже начиная с пятницы, 4 февраля.

Однако выдавать больничные листы медработники пока не имеют права, поскольку нет соответствующей директивы от федеральных чиновников, объяснил в четверг губернатор Александр Беглов. Он рассчитывает, что вопрос вскоре решится.

"Я обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой ускорить подготовку нормативно закрепленного разрешения на выдачу больничного листа без очного осмотра пациентов", - приводит слова Беглова "Фонтанка".

Накануне "кивали" в сторону Минздрава и сотрудники регионального управления Фонда социального страхования, сетуя на невозможность открытия больничного, не выходя из дома.