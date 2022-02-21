Путин рассказал, как интересовался вступлением России в НАТО

Президент Владимир Путин, обращаясь к народу вечером 21 февраля, рассказал, что в 2000 году спрашивал президента США Билла Клинтона о возможности вступления в НАТО. Это заявление глава государства сделал, критикуя политику Запада по отношению к Украине и России.

"В 2000 году во время визита в Москву Билла Клинтона я спросил его, а как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО. Не буду раскрывать все детали той беседы. Но реакция на мой вопрос внешне выглядела, скажем так, сдержанно", - сообщил Путин.

Ранее президент России уже рассказывал эту историю. Так, в 2020 году он говорил, что "Клинтон ответил: я не против. Но вся делегация очень занервничала".

Напомним, Путин обратился к россиянам перед тем, как объявить о признании ДНР и ЛНР. Его телевизионная речь длилась почти час и была полна претензий к властям Украины и западным партнерам.