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Новости 21 февраля, 22:48

Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР

фото ЗакС политика Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, передал телеканал "Россия 24".

После этого глава государства вместе с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником поставили подписи под договорами о дружбе и сотрудничестве. 

Совет Федерации может одобрить эти договоры уже во вторник, 22 февраля. На этот день намечено очередное заседание верхней палаты парламента.

Перед объявлением о признании республик Донбасса Путин около часа выступал перед населением России. Он озвучил свои претензии к украинской элите, западным партнерам и блоку НАТО. 

Напомним, ранее о необходимости признания ЛНР и ДНР заявили члены Совета безопасности России. Об этом попросили главы самопровозглашенных республик. 


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