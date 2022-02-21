Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, передал телеканал "Россия 24".

После этого глава государства вместе с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником поставили подписи под договорами о дружбе и сотрудничестве.

Совет Федерации может одобрить эти договоры уже во вторник, 22 февраля. На этот день намечено очередное заседание верхней палаты парламента.

Перед объявлением о признании республик Донбасса Путин около часа выступал перед населением России. Он озвучил свои претензии к украинской элите, западным партнерам и блоку НАТО.

Напомним, ранее о необходимости признания ЛНР и ДНР заявили члены Совета безопасности России. Об этом попросили главы самопровозглашенных республик.