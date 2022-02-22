ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 2:37

Байден заявил о "необычайной" угрозе безопасности США после признания Россией ЛНР и ДНР

фото ЗакС политика Байден заявил о "необычайной" угрозе безопасности США после признания Россией ЛНР и ДНР

Президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в связи с признанием Россией Луганской и Донецкой народных республик. 

Об этом говорится в письме главы государства спикеру Палаты представителей и председателю Сената, опубликованному на сайте Белого дома.

"Признание Российской Федерацией так называемых Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) Украины представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - заявил Байден.

Президент объявил о запрете на инвестиции гражданами США в ДНР и ЛНР, ввоза в США любых товаров, технологий или услуг из республик Донбасса, экспорта, реэкспорта, продажи или поставки из США в ДНР и ЛНР любых товаров, технологий или услуг, а также одобрения, финансирования и софинансирования подобных сделок иностранными гражданами.

Санкции будут распространяться также на тех, кто окажет финансово-материальную помощь любому лицу, попавшему под действие этого указа. 

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР в понедельник, 21 февраля.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама