Байден заявил о "необычайной" угрозе безопасности США после признания Россией ЛНР и ДНР

Президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в связи с признанием Россией Луганской и Донецкой народных республик.

Об этом говорится в письме главы государства спикеру Палаты представителей и председателю Сената, опубликованному на сайте Белого дома.

"Признание Российской Федерацией так называемых Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) Украины представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - заявил Байден.

Президент объявил о запрете на инвестиции гражданами США в ДНР и ЛНР, ввоза в США любых товаров, технологий или услуг из республик Донбасса, экспорта, реэкспорта, продажи или поставки из США в ДНР и ЛНР любых товаров, технологий или услуг, а также одобрения, финансирования и софинансирования подобных сделок иностранными гражданами.

Санкции будут распространяться также на тех, кто окажет финансово-материальную помощь любому лицу, попавшему под действие этого указа.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР в понедельник, 21 февраля.