Зеленский о признании Россией ДНР и ЛНР: Мы никому и ничего не отдадим

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 22 февраля выступил с обращением к украинскому народу в связи с указами президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Видео выступления главы Украины опубликовано на его странице в Instagram.

Зеленский заявил, что у украинцев нет причин для бессонной ночи, границы его страны надежно защищены, а партнеры готовы оказать поддержку. Признание ДНР и ЛНР Украина трактует как вероятный односторонний выход России из Минских соглашений. "Сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия легализует свои войска, которые фактически и так пребывали в оккупированных районах Донбасса с 2014 года", - заявил Владимир Зеленский.

Украинский президент сообщил также, что в связи с заявлением Путина он уже пообщался с лидерами Франции, Германии, Великобритании, США и Турции, а также инициировал заседания Совета безопасности ООН, ОБСЕ и экстренный саммит "нормандской четверки". Зеленский заявил, что Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную оборону своей территории.

"Мы никого и ничего не боимся. Мы ничего и никому не должны. И ничего и никому не отдадим", - произнес президент Украины, подчеркнув, что сейчас "не февраль 2014 года, а февраль 2022-го".

Ранее 21 февраля президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности страны выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о принятом решении признать независимость самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Подробнее о выступлении главы государства - в материале ЗАКС.Ру.