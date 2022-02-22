Признание ЛДНР в два эфира

скриншот с сайта kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. Документ может быть ратифицирован в течение ближайших суток. ЗАКС.Ру поинтересовался у депутатов Госдумы и Заксобрания Петербурга, как это отразится на жизни россиян.

О признании ДНР и ЛНР объявили поздно вечером 21 февраля по федеральному телевидению. Предварительно показали почти часовое обращение президента Владимира Путина. Его анонсировали на 21:00, но пустили в эфир с задержкой.

Свою имперскую речь Путин начал с исторического экскурса. Точнее, со своего специфического видения истории. Уже не в первый раз президент заявил, что Украину создал Владимир Ленин. Его, а также Иосифа Сталина и Никиту Хрущева Путин упрекнул в передаче исконно российских земель УССР. Украинцы, по словам российского президента, оказались неблагодарными – устроили декоммунизацию и стали сносить памятники Ильичу.

Далее президент долго вымещал старые обиды на бывшей союзной республике. Вспомнил про воровство газа, использование Москвы для шантажа Запада, участие украинских националистов в Первой чеченской войне и так далее. Путин заявил, что Украина находится под внешним управлением Запада, в ней процветает коррупция, а люди из нее массово уезжают. Он рассказал об исламистских диверсантах в Крыму и пообещал "найти и покарать" ответственных за пожар в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года, в результате которого погибли противники Майдана.

Президент заявил о военной накачке Украины западными странами. Система управления украинской армии, по его словам, интегрирована с НАТО, и это рискует обернуться для России прямой угрозой. Путин высказал претензии и в целом в отношении политики Североатлантического альянса и только затем объявил о решении признать ДНР и ЛНР.

Далее по телевидению показали кадры подписания соответствующего указа, а также договоров о дружбе и сотрудничестве с лидерами республик Донбасса. Было около 22:00, однако стрелки на попавших в кадр часах Путина показывали время явно более раннее. Оно предшествовало даже трансляции заседания Совета безопасности, на котором обсуждали ДНР и ЛНР.

Внеплановое заседание Совбеза тоже транслировали на всю страну. О том, что оно состоится, пресс-секретарь президент Дмитрий Песков объявил за несколько часов до начала – утром 21 февраля.

Ранее стало известно, что во вторник, 22 февраля, Совет Федерации и Государственная дума планируют обсудить ситуацию в ДНР и ЛНР. Последние несколько дней непризнанные республики и Украина обвиняли друг друга в участившихся обстрелах своих территорий. Западные СМИ заявляли о выдвижении на "атакующие позиции" российских войск, которые в течение нескольких месяцев стягивали к украинской границе. Российские государственные информагентства рассказывали о попадании украинских снарядов на территорию РФ, а также об уничтожении украинской диверсионной группы после нарушения границы. В ФСБ и Минобороны отчитались о ликвидации двух БМП, которые якобы отправились на помощь диверсантам. Украинская сторона отрицает эти потери и называет новости российских госагентств "фейковыми".

Предложить Владимиру Путину признать ДНР и ЛНР Госдума решила еще 15 февраля. Однако президент тем же вечером заявил, что необходимо придерживаться "не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений".

Вечером 18 февраля появились видеообращения лидеров непризнанных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к населению, в котором те, в частности, объявили эвакуацию женщин, стариков и детей в Россию, а мужчин призвали к оружию. Судя по метаданным видео, записаны они были еще 16 февраля.

В понедельник, 21 февраля, Пушилин и Пасечник обратились уже к Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР, а также заключить договор о сотрудничестве России и республик Донбасса. Эти заявления общественности представили непосредственно перед началом трансляции заседания Совета безопасности по федеральным каналам. Однако у некоторых наблюдателей возникли сомнения в том, что Совбез заседал перед россиянами в прямом эфире. Российские и украинские Telegram-каналы облетел скрин трансляции с часами министра обороны Сергея Шойгу. Они показывали 12:47.

В ходе заседания члены Совбеза в течение примерно полутора часов поочередно ругали Украину за невыполнение Минских соглашений и предлагали признать ДНР и ЛНР. Директор СВР Сергей Нарышкин сказал даже, что поддерживает предложение о включении республик в состав Российской Федерации.

"Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет", - поправил его Путин

"Да, я поддерживаю предложение о признании независимости", - уточнил Нарышкин.

Замглавы администрации президента Дмитрий Козак и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев заявили, что Украине Луганская и Донецкая республики не нужны. Для Украины это территория, а для нас – это граждане, люди, отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что Россия плохого сделала Украине?" - показательно удивлялась спикер Совфеда.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал защищать соотечественников, напомнив, что 1,2 млн жителей Донбасса подали заявления на российское гражданство. Паспорта РФ жителям ДНР и ЛНР начали выдавать летом 2019 года по инициативе Кремля.

На фоне озвученных заявлений упал российский фондовый рынок. Индекс Мосбиржи установил антирекорд падения за день с марта 2014 года – на 10,5%. Курс евро во время трансляции заседания Совбеза превысил 90 рублей, доллара – 79. Когда выступал Путин, доллар перевалил за 80 рублей.

ЗАКС.Ру спросил у депутатов Госдумы и парламента Петербурга, как отразится признание республик Донбасса на жизни россиян.

Депутат ЗакСа Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский:

"Понятно, что весь нынешний кризис абсолютно искусственный. Была устроена истерика, что Украина вот-вот нападет. Потом была объявлена эвакуация под предлогом страшной опасности. Потом наличие опасности было доказано тем, что людей пришлось эвакуировать. Это не поддается логическому анализу. Это скверно поставленный спектакль.

Меня отдельно впечатлило выступление Валентины Матвиенко. Что мы плохого сделали Украине? Я бы мог ответить. Мы у нее отобрали часть ее территорий, которая за ней была закреплена подписанными нами международными договорами. Своей Конституцией объявили это частью России.

Реакция мирового сообщества абсолютно предсказуема. Понятно, что эти так называемые республики никто не признает. Может быть, их признает Лукашенко, которому сейчас некуда деваться. Может, их признают Абхазия и Южная Осетия, которых самих никто не признает. Это очень плохо в первую очередь для тех людей, которые там живут. Они окажутся нигде в мире не признанными. Поскольку мир будет считать это территорией Украины, то это значит, что для них, как с Крымом, закрыт выезд за границу, потому что любые визы они должны получать в украинском представительстве. Они не смогут ехать лечиться, учиться, ничего. На этой территории не будут работать крупнейшие банки. Не будут летать международные компании. Второе: будет очередной пакет экономических санкций. Это приведет к падению курса рубля, снижению уровня жизни, росту инфляции. Всему, что было после 2014 года.

Признавая эти республики, власти растаптывают Минские соглашения, в несоблюдении которых обвиняют Украину".

Депутат Государственной думы от Партии роста Оксана Дмитриева:

"Понятно, что это решение тяжелое. Влияние на экономику России неоднозначно. Об этом Мишустин тоже говорил, что есть целый ряд решений, которые нам нужно принять по импортозамещению или по удерживанию цен. Экспортные пошлины, экспортные квоты – то, что не решались сделать, потому что это нарушает соглашение по ВТО. <...> С другой стороны, ограничение контактов, ограничение культурного сотрудничества, научного сотрудничества, обмен технологиями – это отрицательно сказывается [на экономике]. В XXI веке это фактор отрицательный".

Лидер фракции ЛДПР в ЗакСе Павел Иткин:

"Вопрос не столько в признании, а в том, что есть русские, которым требуется помощь и защита. Соответственно, любые действия, направленные на помощь, мы считаем необходимыми. Безусловно, необходимо пытаться найти решение в правовом поле, поэтому здесь вопрос двоякий… Все равно решение принимает президент. <...> Скорее всего, мировое сообщество так же, как и с Крымом, вряд ли сможет воспринять это, скажем так, благоприятно и благостно. С другой стороны, достаточно много сил и времени положено на то, чтобы эти вопросы решать с помощью дипломатии. Конечно, ситуация непростая. В течение почти восьми лет граждане живут в ненадлежащих условиях. Хоть каких-то серьезных попыток решить данную проблему сильно не видно".

Лидер фракции КПРФ в ЗакСе Петербурга Роман Кононенко:

"Я не понимаю, какие проблемы это решает. Да, есть обращение Государственной думы, но тем не менее это не защищает Россию ни от чего. В частности, от вступления Украины в НАТО. Ну признают ДНР и ЛНР. Мы обеспечим безопасность граждан, что важно – граждан Российской Федерации. С одной стороны, я поддерживаю решение, которое было высказано, с другой стороны – это не решит проблему фашизации Украины. Для этого нужны усилия всего мирового сообщества. Россия в одиночку эту проблему не решит.

<...> Безусловно, санкции последуют. Мы прекрасно понимаем, что санкции уже подготовили и, в принципе, искали повода для того, чтобы их ввести. Ну не признали бы Донбасс – обвинили бы в чем-нибудь другом. Например, преступном бездействии. Придумали бы, в чем обвинить. Я вообще очень редко соглашаюсь с [заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием] Медведевым, но он правильную мысль высказал, что время пройдет, и мы привыкнем. Научимся в этих условиях работать".

Депутат Государственной думы от "Единой России" Виталий Милонов:

"Я думаю, что рано или поздно на России это отразится так, что Донецкая и Луганская республики вернутся домой. Я на это очень сильно рассчитываю. Исторически это была часть РСФСР. Это потом был подарок Советской власти Украинской ССР, тогда никто не предполагал разделения.

Сложно оценивать человечность в экономическом плане. Конечно, против нас будут применены дополнительные санкции, но я ни в коей степени не сомневаюсь, что все эти санкции и так бы против нас были введены. Ведь ситуация с ДНР и ЛНР, в данном случае, полностью и спровоцирована, и инициирована самой Украиной. Сама Украина не хочет идти по пути Минских соглашений, Украина хочет освободиться от бремени в виде ДНР и ЛНР".

Депутат ЗакСа Петербурга от КПРФ Александр Рассудов:

"Я пока наблюдаю за происходящим. Я думаю, что [мировое сообщество] отреагирует болезненно. Я не могу за них судить, но боюсь, что последствия однозначно будут. Не пройдет незамеченным, и они уже не раз об этом говорили".

Сергей Еремеев, Константин Леньков, София Саттарова