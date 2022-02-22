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Новости 12:43

Генпрокуратура поручила открыть мобильные приемные для беженцев с Донбасса

фото ЗакС политика Генпрокуратура поручила открыть мобильные приемные для беженцев с Донбасса

Генпрокуратура РФ поручила своим региональным подразделениям организовать мобильные приемные для беженцев, продолжающих покидать территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик из-за эскалации вооруженного конфликта на их территории.

Приемные будут функционировать рядом с пунктами временного размещения донбасских беженцев, в них можно будет решить вопросы жилья, социальных выплат, доступа к образованию и медпомощи. Помимо приемных, прокуратуры регионов открыли для беженцев горячие телефонные линии по всем вопросам, связанным с соблюдением их прав. Ведомство объединило усилия с МЧС и другими службами для оказания гостям страны психологической помощи и помощи в трудоустройстве.

Отметим, что замглавы МИД Андрей Руденко, выступая 22 февраля в стенах Государственной думы, заявил о 80 тысячах беженцев с Донбасса, которые за последние дни перешли российскую границу. Эвакуацию мирного населения главы ДНР и ЛНР объявили 18 февраля, а уже 21 февраля президент Владимир Путин подписал указ о признании этих государственных образований на восьмом году их существования.


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