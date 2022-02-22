Скорые помощи в Петербурге в 91% случаев приезжают в течение 20 минут

Бригады скорой помощи стали чаще приезжать на вызовы в течение 20 минут, чем в доковидные времена, следует из выступления главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца на заседании городского правительства 22 февраля.

Чиновник отметил, что если раньше прибытие в течение этого временного отрезка осуществлялась в 90,5% случаев, то теперь в 91%.

Вопрос о скорости приезда скорых поднял депутат ЗакСа от "Новых людей" Дмитрий Панов. Он рассказал о жалобах людей, часами ожидавших врачей.

- Случаи, когда несколько часов бригады не приезжали на вызов, действительно были, - признал Лисовец. - Но это сделано вполне осознанно с учетом тех правил по сортировке, которые существуют. Эти вызовы, естественно, никак не связаны с травмами, происшествиями, чрезвычайными событиями. Чаще всего такие задержки связаны с тем, что по оценке сотрудников скорой помощи состояние таких пациентов не тяжелое и чаще всего это вызов на температуру.

Также глава комитета по здравоохранению сообщил об увеличении количества подростков с диагнозом "наркомания", которые стоят на учете государственных медучреждений. Городу известно о 17 таких пациентах.