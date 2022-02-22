Беглов: Город справился с пятью волнами пандемии

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе заседания городского правительства 22 февраля поблагодарил работников здравоохранения.

- Благодаря им город справился с пятью волнами пандемии, - заявил глава города.

Беглов также отметил важность увеличения объема плановой медицинской помощи и поручил проработать кадровый вопрос в государственных учреждениях здравоохранения.

Губернатор подчеркнул, что первым компонентом вакцины от коронавируса в Петербурге привились более 3,5 млн человек. По словам Беглова, ситуация с COVID-19 в городе стабилизировалась.

- На пике амбулаторных больных составляло более 290 тысяч человек. Сегодня - около 220 тысяч, - сказал губернатор.

На заседании правительства Петербурга обсуждали вопросы здравоохранения. С докладом выступил глава профильного комитета Дмитрий Лисовец. Он, в частности, рассказал, что за последние годы бригады скорой помощи стали чаще приезжать в течение 20 минут.