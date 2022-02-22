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Новости 16:51

В Петербурге задержали участницу анонсированного автопробега в поддержку ресторатора Коновалова

фото ЗакС политика В Петербурге задержали участницу анонсированного автопробега в поддержку ресторатора Коновалова

Петербургские правоохранители задержали Надежду Боголюбову, которая намеревалась присоединиться к ещё не прошедшему автопробегу в поддержку арестованного лидера барного QR-сопротивления Александра Коновалова, известил экс-кандидат в депутаты ЗакСа Никита Сорокин у себя "ВКонтакте".

В разговоре с изданием Znak.com Сорокин уточнил, что в отношении Боголюбовой составили протокол по "протестной" ч. 2 ст. 20.2 КоАП, сейчас она находится в Кировском райсуде.

"Нас пока не знакомили с материалами дела, пока не видели протокол. Идет борьба с тем, чтобы люди не могли высказывать мнение и принимать участие в мероприятиях, которые разрешены Конституцией. Люди планировали автопробег, это не публичная акция, по городу много машин ездит, и никого не привлекают", - делится мнением Сорокин.

Напомним, о том, что силовики обратили своё внимание на участников будущего автопробега, стало известно днём ранее, 21 февраля. Кроме Боголюбовой, правоохранители приходили к активистке Ирине Лунёвой.

Автопробег активисты хотели провести 23 февраля. В паблике мероприятия в соцсети "ВКонтакте" заявляется о планах провести "обзорную экскурсию" по случаю Дня защитника Отечества. При этом само событие называется "За права человека, против QR-кодов".

Сам Александр Коновалов, напомним, находится под арестом по делу о взятке.


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