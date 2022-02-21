Силовики заинтересовались участниками автопробега против QR-кодов

Силовики наведались к троим участникам ожидаемого автопробега против QR-кодов, написал 21 февраля Telegram-канал "Ротонда". По утверждению авторов, петербуржцам указали на незаконность участия в мероприятии, "которое может быть сопряжено с экстремизмом".

На прошлой неделе два человека, один из которых был в форме, пришли на квартиру, где прописана активистка Ирина Лунёва, сообщила "Ротонда". Лунёвой на месте не оказалось, и тогда ее родителям сообщили о намерении вызвать петербурженку в прокуратуру.

После этого женщине будто бы несколько раз звонили люди, представлявшиеся сотрудниками прокуратуры. Также ей направили в мессенджере документ, подписанный заместителем районного прокурора. В тексте говорилось, что Лунёва якобы "является участником публичного мероприятия, которое может быть сопряжено с экстремистской деятельностью", и потому ей следует прийти в прокуратуру и выслушать предостережение о запрете нарушения закона. Петербурженка идти не согласилась, и тогда ей якобы пригрозили наказанием за невыполнение законных требований прокурора (ст. 17.7 КоАП).

По утверждению "Ротонды", в прокуратуру звали и Надежду Боголюбову, которая также собиралась принять участие в автопробеге. В отличие от Лунёвой, Боголюбова по вызову явилась и получила предостережение об участии в пробеге. Также ее известили о запрете проводить публичные мероприятия в городе и якобы пообещали "впаять штраф в сумме до 300 тысяч рублей за организацию мероприятия".

Третьим петербуржцем, которому пришлось общаться с правоохранителями из-за автопробега, стал Денис Шульга, указал Telegram-канал. В полиции мужчину считают организатором автопробега, сам он подобные подозрения опровергает.

Автопробег против QR-кодов в Петербурге намечен на 23 февраля. В группе мероприятия во "ВКонтакте" говорится о планах провести "обзорную экскурсию" в честь Дня защитника Отечества. При этом само событие называется "За права человека, против QR-кодов". По состоянию на 21 февраля о своем участии в пробеге заявили немногим более 270 человек.

Напомним, с 21 февраля в России начали выдавать QR-коды неофициально переболевшим COVID-19 гражданам. Получить сертификат можно, предъявив положительный результат теста на иммуноглобулины G через портал "Госуслуги".