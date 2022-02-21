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Новости 10:26

Неофициально переболевшим коронавирусом россиянам начали выдавать QR-коды

фото ЗакС политика Неофициально переболевшим коронавирусом россиянам начали выдавать QR-коды

Начиная с понедельника, 21 февраля, в России вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, согласно которому граждане, которые переболели COVID-19 без обращения к врачам, смогут получить QR-код при условии предоставления справки о наличии антител.

Подать заявление с тестом на иммуноглобулины G можно на портале "Госуслуги": в случае успешной верификации сертификат придёт в течение трёх дней. Отметим, что уровень антител неважен, необходимо только подтверждение факта их наличия (то есть справка).

QR-код для неофициально переболевших будет действовать полгода. Последующий перевыпуск сертификата при этом не предполагается.


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