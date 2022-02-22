"У России статус изгоя": Джонсон уверен в необходимости переноса финала Лиги чемпионов из Петербурга

Британский премьер-министр Борис Джонсон выступил за перенос финала Лиги чемпионов УЕФА из Петербурга в другой европейский город ввиду эскалации конфликта в Донбассе и признании Россией независимости ЛДНР.

"У России статус изгоя. Нет шансов провести футбольный турнир в России, которая вторгается в суверенные страны", — цитирует The Mirror заявление Джонсона, озвученное во время его выступления в парламенте Великобритании.

Ранее 22 февраля британские таблоиды The Mirror и The Daily Star сообщили о возможном переносе финала футбольного чемпионата из Северной столицы в Лондон. При этом генеральный директор оргкомитета финала Алексей Сорокин заверил, что разговора о "передислокации" решающего матча турнира не идёт.